Oodatud uudis Eesti reisisõpradele: airBaltic käivitab Riia ja Dubai vahelised lennud

Martin Gauss, airBaltic’u juhatuse esimees: “Aastate jooksul on Dubai olnud üks tähtsamaid sihtkohti, mida me Riiast ei ole seni teenindanud. Nüüd, kui oktoobris avatakse seal ka Expo 2020, hakkame pakkuma otseühendust Riiast, mis on kindlasti väga oodatud uudis nii Baltikumi kui ka Skandinaavia reisijate jaoks. Lisaks annab paranenud ühendus võimaluse reisida Dubai rahvusvahelisest lennujaamast (DXB) mugavalt edasi Kesk-Ida, Aafrika ja Aasia Vaikse ookeani piirkondadesse.”