Uued virtuaaltuurid Eestis ja Venemaal: avasta Eesti Lennundusmuuseumit, Pihkva ajaloolist kesklinna, Viiburi lossi ja teisi kohti

Tuurid aitavad külalisel juba esimesest kaadrist alates ennast sihtkohas kohal tunda ning näitavad, millised on sealsed võimalused ning tegevused. Interaktiivsed multimeedialahendused ehk virtuaaltuurid on täpsemalt 360 kraadi fotod, mida saab liigutada enda soovi järgi ning mis loovad illusiooni ruumis või asukohas kohal viibimisest. Virtuaaltuuril on võimalik suurendada eksponaate ja vajutada ringikujulistele ikoonidele, mis annavad lisainfot sealsete paikade, tegevuste ja muuseumieksponaatide kohta.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi kodulehe leiad SIIT .

Via Hanseatica Plus projektis osalevad mitmed organisatsioonid Eestist, Venemaalt ja Lätist. Projekti kogueelarve kahe aasta peale on 510 068 eurot, millest omaosalusena kaetakse partnerite poolt 10%. Programmipoolne rahastus on kokku 459061.2 eurot.