Pane oma teadmised proovile: kui hästi sa meie põhjapoolseid naabreid tegelikult tunned?

Sel aastal tähistavad Põhjamaade Ministrite Nõukogu (PMN) Baltikumi esindused oma 30. tegutsemisaastat. Selle sündmuse tarbeks koostas PMNi Eesti esindus kaasahaarava ja hariva veebimängu „Kas sinus on põhjamaalast", mille abil saavad kõik huvilised panna oma teadmised Põhjamaade kohta proovile.

„Kui tavaliselt tuuakse sünnipäevalapsele kingitusi, siis meie otsustasime ise enda sünnipäeva puhul kõigile kingituse teha," sõnas Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse direktor Christer Haglund. „Koostasime ühes Läti ja Leedu kontoritega vahva digitaalse mängu, mille abil saab sõpradega toredalt ja võistluslikult aega veeta ning samas end ka Põhjamaade vallas harida," lisas Haglund.

„Praegu, kui peame tihti leppima üksnes virtuaalse suhtlusega, on igasugune vaheldus ju teretulnud. Näiteks saavad õpetajad seda mängu kasutada, et oma veebitundidesse särtsu lisada, ning sõpruskondadel on võimalus mõnusa hasardi saatel toredaid virtuaalseid koosviibimisi korraldada. Miks mitte mängida seda mängu ka üksi, et koosolekute vahepeal aju tuulutada ning mõtteid mujale viia. Boonusena saad juurde huvitavaid fakte Põhjamaade kohta," julgustas Haglund kõiki mängima.

Christer Haglundi sõnul on 23. märts veebimängu avapauguks täpselt õige aeg, sest siis tähistatakse ka Põhjala päeva: „See on suurepärane võimalus järele uurida, kas sinust on põhjamaalast!"

Veebimäng toetab Põhjamaade Ministrite Nõukogu visiooni aastaks 2030, tõstes teadlikkust uute digitaalsete õppemeetodite ja -tööriistade kohta, ning suurendab keelelist ja kultuurilist mõistmist, mis on oluline, et Põhja- ja Baltimaade regiooni elanikud tunneksid end ühtse kogukonnana.