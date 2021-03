FOTOD | Puhka nagu miljardär. Richard Branson rendib mõistliku hinnaga oma imeilusat saarel asuvat häärberit

Branson on Neckeri saart kutsunud oma teiseks koduks. Naabersaar Moskito jõudis tema kätte hiljem, aastal 2007. Nüüd on see viimaks valmis, et selle saaks avada külalistele.

Saare pindala on veidi üle 50 hektari. Moskito saarel asub Bransoni 11-toaline häärber. See on küll tema oma, aga ta ootab sinna kõiki, kel on piisavalt raha.

Kusjuures Moskito saar ei tähenda mitte seda, et seal oleks kuidagi rohkem putukaid kui teistel Briti Neitsisaartel.

1960ndate keskelt kuni 2000ndate alguseni asus saarel väike kuurort koos restoraniga. Branson hakkas seal arendama 2010. aastal. Ta on aja jooksul müünud väikeseid krundikesi maha. Siiski vaid mõnele inimesele.

Juba nüüd saab kinni panna villat, kus külalised saavad nautida basseine, rannamaja, baari, tenniseväljakut ning erinevaid kohti, kus saab süüa. Igal pool saatmas imeilus vaade. Kui soovid rentida kõiki 11 tuba, mis mahutavad 22 inimest, siis madalhooajal pead välja käima 25 000 dollarit öö eest. See teeb ligi 21 000 eurot. Kui see 22 inimese peale ära jagada, siis teeb see peaaegu 950 eurot öö eest.

Vaata ka teisi Bransoni poolt pakutavaid Virgin Limited Edition puhkevõimalusi (siit).