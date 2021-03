VIDEOD | Karm heitlus turistide pärast on alanud. Kas need piirkonnad on saabuva suve tõelised hitid?

Euroopa Parliament töötab välja digitaalset vaktsiinipassi, mis võimaldaks vaktsineeritud liidu liikmesriikide kodanikel vabalt reisid ja ringi liikuda. Samas on riike, mis on paralleelselt läinud edasi enda ideedega. Nendeks on Island, Hispaania, Kreeka, Portugal, Taani ja Rootsi. Lisaks ka liiduväline Gruusia.

Niisiis, kui oled vaktsineeritud, on sul võimalik juba suviseid plaane teha. Euronews on pannud ritta parimad sihtkohad 2021. aasta suveks. See nimekiri täieneb pidevalt.

16. Küpros - nad lubavad vaktsineeritud turiste riiki suvel, kui sul on saadud kaks doosi ning teine on saadud vähemalt seitse päeva enne väljumist.

15. Stockholm - Rootsi on küll käitunud Covid-19 olukorras paljuski teistest riikidest erinevalt, kuid ka nemad on võtnud sihiks vaktsiinipassid, et elavdada nii välis- kui siseturistide suunda.

14. Kosi saar - Kreeka on valmis tervitama kõiki, kel on vaktsineerimise tõend või on ette näidata negatiivne testitulemus vähemalt 72 tundi enne kohale jõudmist. Kos on tuntud oma liivarandade ning sooja ja kristallselge merevee tõttu.

13. Kanaari Saared - Hispaanial on plaanis luua oma vaktsiinipass, kuid nad võtavad tõenäoliselt vastu ka neid, kel on ette näidata negatiivne test.

12. Kopenhaagen - Taanil on oma enda kodanikele vaktsiinipassid olnud juba veebruarikuust alates ning nad aktsepteerivad ka teiste riikide sarnaseid dokumente. Lisaks ka negatiivse testi ette näitamist.

11. Rhodose saar - Kreekast oli juba juttu. Rhodose saarel näeb nii keskaegseid varemeid kui ka ilusaid randu.

10. Rubjerg Knude - Taanil, nagu öeldud, on juba vaktsiinipass olemas ning kohalikud saavad käia kontsertidel ning panna kinni laudu restoranides. Rubjerg Knude on perfektne neile, kes soovivad pärast kodus istumist nautida tõelist avarust. Ehk kõige üllatavam paik selles nimekirjas.

9. Ateena - Kreeka ajalugu ja kultuur oma eheduses. Paljud turistid, kel ehk isegi Ateenast vahepeal villand sai, ihkavad sinna kindlasti tagasi minna.