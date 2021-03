Ligi pooled reisile minejad ei broneeri endiselt koroonaviiruse testi aega ette

Vältimatu vajaduse korral teise riiki reisida, peab reisija tõestama, et ei kanna koroonaviirust. Reisijatele on Confido lennujaamas testimisvõimalust pakkunud juba üle kuu aja, mõne päeva eest avati testimispunkt ka Tallinna Sadamast laevaga reisijatele. Tallinna Sadama D-terminali testimispunkt on vastavalt laevade väljumisaegadele avatud tööpäevadel kell 6-21, laupäeval kell 6-18 ja pühapäeval kell 9-21.

„Testimiste arv viimastel nädalatel on olnud üpriski stabiilne ning oleme kõige populaarsemateks aegadeks testimispunktidesse personali juurde lisanud, et kõik kliendid ära teenindada. Paraku on endiselt väga palju neid inimesi, kes lennujaama või sadamasse ilma aega ette broneerimata kohale tulevad - see teeb töö planeerimise keeruliseks, võib põhjustada viivitusi testile pääsemisel ning halvemal juhul isegi lennult või laevalt maha jäämise. Seega kõik, kellel on vaja õigeks ajaks lennuki või laeva peale jõuda, peaksid kindlasti aja ette broneerima," rõhutas Confido testimispunktide koordinaator Liis Ader.

Testi aja saab broneerida Confido kodulehel aadressil https://www.confido.ee/koroonaviiruse-testimine/

Reisieelsete testide nõuded on erinevad ja igaüks peab ise end kurssi viima, milline test ja kui mitu tundi enne riiki saabumist tehtud peab olema. Reisijatel on võimalik teha nii PCR-teste kui ka antigeeni teste. „Reisieelse testi valimisel tuleks tutvuda sihtriigi nõuetega. Kuna olud muutuvad kiiresti, muudavad ka riigid oma nõudeid ilma pikema etteteatamiseta. Seetõttu tuleks riiki sisenemise nõuded vahetult enne reisi üle kontrollida. Näiteks eelmisel nädalal nõudis Holland riiki sisenemisel antigeeni testi, mis oleks tehtud neli tundi enne lennu väljumist, kuid tänaseks on nad ajaakent pikendanud 24 tunnile," kommenteeris Ader.