Eesti vastutustundlikud turismiettevõtted on äratuntavad uue märgi järgi

Märgist saavad taotleda kõik vastutustundlikud majutus- ja toitlustusasutused, muuseumid ja turismiatraktsioonid, konverentsi- ja seminaripaigad ning sündmused, mis kinnitavad, et järgivad kõiki Terviseameti juhiseid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Märgise eesmärk on suurendada külastaja usaldust turismiteenuste pakkujate vastu.

„Loomulikult on reisimist taastades peamine lootus vaktsineerimisel ning üleeuroopalisel ja globaalsel tervisepassil, kuid paralleelselt nende arengutega ei saa jätta kõrvale teenusepakkumise sisu, mille vastu iga külastaja tunneb lähiajal kõrgendatud huvi," ütles EASi turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik. Lepik rõhutas, et kuigi märgis on ettevõtjal, pole turvaline teenus võimalik kliendi panuseta: „Et märgis ei kujuneks ainult deklaratsiooniks, peab klient lugu pidama ettevõtte võetud kohustustest, teistest klientidest ja lõpuks iseenese tervisest. Samuti annab teenuse tarbija kõige vahetumat tagasisidet, kas kiites või osutades puudustele, mida ettevõte saaks paremini teha. See on koostöö viiruse vastu ja normaalse elu nimel," sõnas Lepik.