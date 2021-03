Lottemaa teemapark OÜ tegevjuht Margit Toodu ütleb alustuseks, et kindlasti on Covid-19 nende tegemisi suurel määral mõjutanud. Nad on pidanud tegema oma tavapärases töörütmis väga palju ümberkorraldusi ja muudatusi. „Oleme kogu oma kontori tegevused viinud kodukontoritesse ning koosolekud teeme internetimaailma vahendusele," räägib ta.

Lottemaal on saabuvaks suveks varuks ka uuendusi ja üllatusi.