Soome sisenejatele hakkab homsest kehtima kohustuslik tervisekontroll ja testimine

Otsus puudutab muu hulgas Helsingi sadamate, Helsingi- Vantaa lennujaama ja Vaalimaa piiripunkti kaudu niinimetatud riskiriikidest Soome sisenevaid isikuid ning see hakkab kehtima homsest. Esialgu kehtib selline kord 31. märtsini.

Lõuna-Soome piirkonnavalitsusameti teatel mõeldakse riskiriikidest saabuvate isikute all inimesi, kes on enne Soome saabumist viibinud viimase kahe nädala ajal sellises riigis, mille koroonaviirusega nakatumise näitaja on suurem kui 25 nakatumist 100 000 elaniku kohta.