Lase Tail end taas võluda! Vasta küsimustele ja osale loosis

Tais on turism paljudele inimestele peamine sissetulekuallikas. Eelmisest veebruarist alates on seal viibinud vaid murdosa tavapärasest turistide arvust, kuid turismi pidurdumisel on olnud ka positiivseid mõjusid.

Pandeemiaaeg on andnud Tai loodusele lühikese puhkuse, mille jooksul on riigi rannad, rahvuspargid, vihmametsad ja korallrahud saanud toibuda ja taastuda. Paus on võimaldanud ka randu tõhusamalt prügist puhastada ja näiteks populaarses Phuketi kuurordis võib näha puhtuses märgatavat vahet võrreldes varasemaga.

Tais pöörati juba enne koroonapandeemiat jätkusuutlikule turismile suuremat tähelepanu. Jätkusuutlik turism on osa uuest normist ning Tai turisminduses keskendutakse järjest rohkem välitegevustele, looduselamustele ja heaolule. Populaarsemaks muutuvad kindlasti ka jätkusuutlikud sihtkohad, kus on vähem turiste.

Koroonapandeemia aeg on võimaldanud Tai looduslikel paikadel taastuda ja randu tõhusamalt puhastada.

Turisti jaoks on muud koroonapandeemiast tingitud positiivsed mõjud madalamad hinnad ja vaiksemad reisisihtkohad. Järgmine puhkus Tais on suurepärane võimalus hellitada end parema majutuse või kordumatute elamustega, milleks tavaliselt reisieelarvest ei piisa. Pandeemia lõppedes saab Tai sihtkohtades enne teiste rändurite saabumist oma lemmikpaikadesse nende kohtade loomupärast eluviisi ja rahu nautida.

Phuket ja Khao Lak on paljudele ränduritele tuttavad ja turismi avanedes on parim aeg minna tagasi oma vanadesse lemmikpaikadesse ning tuletada meelde, miks turistid algselt nendesse sihtkohtadesse armusid. Phuketi lähedal asuvad Koh Yao Yai ja Koh Yao Noi saared on samuti suurpärane võimalus reisijatele, kes otsivad puutumatut loodust ja rahu. Tais saab ühe puhkuse käigus hõlpsasti paljusid imelisi sihtkohti külastada.