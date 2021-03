Läti lennufirma juht: koroonaviiruse mõju lennundusele on väljaspool igasugust ettekujutust

Selle kriisi ajal oleme kohendanud oma äriplaani Destination 2025 CLEAN, mis muuhulgas nüüd sisaldab ka kriisi maksumust ja tagasi kasumisse jõudmise tasu. Enne kriisi olime kasvu teel ning pärast kriisi me oleme isegi tugevamad, kuna me kasutasime vahepealset perioodi, et edaspidi lennata vaid üht tüüpi lennukitega. 250 miljoniline investeering airBaltic’u osakutesse Läti riigi poolt tagastatakse riigile planeeritava IPO raames emiteeritud aktsiate müügiga börsil. See mitte ainult ei aita toetada airBalticu’t Covid kriisi ajal, vaid samuti tugevdab Baltikumi kapitaliturgu, sest me kavatseme noteerida aktsiad nii rahvusvahelisel börsil kui ka Nasdaq Riia börsil.

Viimase 25 aasta jooksul on airBaltic arenenud tugevaks, kasumlikuks ja rahvusvaheliselt tunnustatud lennufirmaks. airBaltic on seni Läti riigi kõige tuntuim bränd, mis panustab ainult Läti riigi SKPsse vähemalt 2.5% ulatuses, panustades lisaks ka Eesti ja Leedu majandustesse. Selleks, et alustada airBaltic’u taolise lennufirma loomisega algusest peale ja töötada seda üles samale tasemele nagu praegu, on vaja palju mahukamaid Investeeringuid ning pikki arenguaastaid, mille jooksul kasumlikkuse efekt on märgatavalt madalam. airBaltic on väärtuslik mängija Baltikumi jaoks ning me peame seda kasutama ja seda edasi kasvatama.