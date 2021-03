Värske Eesti Laulu võitja Uku Suviste armastab kodumaal reisida: alati tuleb kaasa pakkida nii ujumispüksid kui talveriided

„Olen tõesti Eesti risti-rästi läbi sõitnud ja oma välismaa sõpradele oskan üht-teist kindlasti soovitada,” ütleb Uku. „Ennekõike soovitaksin neil sõpradel Eestisse tulla suvel, paljud ju kardavad külma. Aga kui talvel tulla, siis see jõulueelne aeg on siin küll väga ilus,” kiidab Uku. „Tavaliselt on meil sel ajal ka paksem lumi maas ja saab tõelist talveelamust nautida, näiteks Tallinna vanalinnas kogu selle kaasneva miljööga, mis on väga kaunis.” Suvel saabuvatele sõpradele soovitaks Uku kindlasti aga Saaremaal ja Pärnus ning Lõuna-Eestis pikemalt peatuda. Ning kindlasti annaks ta sõpradele kaasa järgneva soovituse: „Kui tuled talvel, võta kaasa soojad riided ja igaks juhuks ujumispüksid. Kui tuled suvel, võta loomulikult ujumispüksid kaasa, aga igaks juhuks viska kohvrisse ka talveriided!”

Uku ise on kõige enam puhanud Lõuna-Eestis Võru kandis, kus tal on maakodu, ning Pärnus, kus asub ta teine suvila. „Need on täitsa minu enda olemise kohad, aga loomulikult meeldib mulle teha ka igasugused põnevaid väljasõite,” räägib ta. Peamiselt valib ta oma reisisihid Eestis selle järgi, kus oleks põnev filmida või pildistada. „Visit Estonia on muidugi üks selline grupp, kust selliseid huvitavaid kohti leida võib, ja nende tuttavate sotsiaalmeediakanalid, kes Visit Estoniaga koostööd teevad,” viitab ta muuhulgas Visit Estonia Facebooki ja Instagrami kontodele.

„Oi-oi-oi! Ossapagan, see on raske küsimus, see on ju praktiliselt kogu mu elu olnud!” hüüab Uku küsimuse peale. „Millegipärast arvan, et need kõige põnevamad kohad, kuhu ma minna tahaksin ja kus aega võiks veeta, on mul paljuski veel nägemata.” Mõned Uku sõbrad on ta sõnul kõvad matkalised ning nende postitustest näeb ta, et sõbrad satuvad Eestis teinekord väga huvitavatesse kohtadesse. „Näen neid oma matkadest lahedaid videoid ja fotosid postitamas. Kuna ma aga ise matkamees pole, naudin emotsioone nende fotodest ja videotelt,” tunneb ta end mõnusalt ka oma suvilates akusid laadides. „Kui vaadata, kus ma aasta jooksul käinud olen, siis enamasti satun sinna seoses tööga. Sageli jääme bändiga neisse kohtadesse ka ööbima või isegi paariks päevaks. Arvan, et mõne hetke teevad toredaks just hea seltskond ja ilus paik,” peab Uku end rahulikumat sorti puhkajaks.