VIDEO | Esimene kosmosehotell tegi teatavaks reisi hinna. Vaata, milline majutusasutus välja hakkab nägema

Kosmoseturism ei ole enam vaid ulmefilmide teema. Peagi on see reaalsus. Lisaks sellele, et eraviisiliselt saab kosmosesse lennata (Inspiration4 ja DearMoon), on töös ka mitmeid kosmosehotelle. Viimane tegija on Orbital Assembly ja tema Voyager Station, mis soovib hotelli ehitama hakata 2026. aastal ning külalisi tervitada aasta hiljem.

Nad loovad hotellis tehisgravitatsiooni, kasutades tsentrifugaaljõudu. Hotell saab olema vaateratta, karusselli kujuline. Kujult on ta erinev Maa pinnal olevatest hotellidest, aga sisu - nii toad kui muu - on reisijaile harjumuspärased.

Hotellis saab peatuda 280 külalist. Nende seas on ka villad, mida saab osta kui puhkemajasid. Lisaks gurmeerestoranile ja baarile on seal veel spordisaal ja meelelahutuskeskus. Põhimõtteliselt on see kõrgklassi kuurort, aga see asub lihtsalt kosmoses.

2019. aastal tulid sama tegijad välja Von Braun Rotating Space Station ideega, kuid tänaseks on seda rebränditud. Ka avamise kuupäev on lükkunud kaks aastat edasi. Nad ise ütlevad, et venimise põhjuseks on koroonaepideemia, mitte tehnoloogiline pool.

Samal ajal ehitavad oma kosmosehotelle veel Axion Space, kelle projekt on AxStation ning Orion Span oma Aurora Stationiga. Voyager Station on aga esimene, kuhu saab teha reserveeringuid. Kui palju maksab 3,5 päeva hotellis? Ligi 4,2 miljonit eurot.

Kui huvi tekkis, siis reserveerida või invsteerida saab siin.