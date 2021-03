REISI ASEMEL | Külmeta terviseks! Lihtsad karastusnipid, mis aitavad külmal ajal haigustest pääseda

Olgu kohe öeldud, et külm kui selline ise haigusi ei põhjusta — ei ole olemas külmabakterit või -viirust. Küll aga soodustavad niisked, märjad ja külmad ilmad loomuliku kaitsevõime langust, mille tulemusena ollakse vastuvõtlikumad ümbritsevatele viirustele.

Teine põhjus, miks külmaperioodil sagedamini haigestutakse, tuleneb sellest, et talvisel ajal viibitakse rohkem kinnistes siseruumides ja hulgakesi koos. See omakorda toob kaasa viiruste suurema kontsentratsiooni ruumis.

Aga miks on nii, et kui ruumis on kaheksa inimest ja viirused, siis osa inimesi jääb haigeks ja osa mitte? Asi on selles, et nakkuslikesse viirushaigustesse jäämine oleneb eelkõige organismi vastupanuvõimest ehk immuunsuse tugevusest, meie läheduses olevate viiruste hulgast ja nendega kokkupuutumise sagedusest.

See aga tähendab, et viirushaiguste poolest ohtlikul ajal on oluline, et organismi immuunsüsteem toimiks tõrgeteta. Just immuunsüsteemi füsioloogiliseks ülesandeks on nakkusi ära hoida ja kui see ei ole õnnestunud, siis kõrvaldada või teha kahjutuks nakkuse esilekutsuja ja kindlustada haigusest paranemine.

Üheks võimaluseks loomulikku immuunsust stimuleerida on karastada end talvel lumes või vees, kuid aitab ka jaheda või külma duši all käimine. Karastunud inimese organismis ei tekita külm keskkond viiruste rünnakule vastuvõtlikku pinnast. Karastamine ergutab organite tööd, parandab keha termoregulatsiooni ning abistab keha mürkide väljutamisel. Ühtlasi elavdab vereringet ja parandab veresoonte elastsust. Ehk, nagu kirjutas Martin Eek portaalis Bioneer, naha veresoontes ehk kapillaarides paiknevate närvilõpmete korduv mõjutamine vahelduva temperatuuriga tõstab veresoonte toonust, „õpetades” neile kiiret ahenemist ja laienemist. Kapillaaride läbimõõdu muutmisega suuremaks või väiksemaks on võimalik naha kaudu kehast väljuvat soojushulka 70-90 protsendi ulatuses suurendada või vähendada.