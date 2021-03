Kui Euroopa erinevates riikides enam kohtumisi korraldada ei saa: mida tuleb muuta ürituse virtuaalruumi üle viimisel?

Virtuaalne koolitusüritus toimus kolmel erineval päeval. Ürituse viisime läbi Zoom keskkonnas, milles projekti koordinaatoril oli tasuline proversioon, mis võimaldas muuhulgas piiranguta ajakasutust. See on siinkohal väga oluline, kuna tasuta versioonis on ajalimiit ühele koosolekule 40 minutit. Lisaks on Zoom keskkonnas võimalik ka üritus salvestada, et vajadusel üritust hiljem järele vaadata.