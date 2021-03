Eestlanna pärast kümmet aastat välismaal elamist: kodumaale tagasi tulemine oli nagu kolimine järjekordsesse välisriiki

„Kümme aastat on päris pikk aeg noore inimese jaoks ja ühel hetkel ei näinud ma enam eesmärki, miks ma niimoodi elan. Nõnda kandideerisin meie suurde ükssarvikusse Transferwise’i (uue nimega Wise) ja esimesed poolteist aastat Eestis töötasingi seal.” Tänaseks on Sabina Eestis olnud juba mitu aastat, aga naljatab, et ta ikka veel harjub siin: „Algus oli raske, sest kui mina ära läksin, siis oli Skype just tehtud, aga tagasi tulles ei olnud mul ID-kaartigi ja ma ei teadnud, mida sellega kõik teha saab! Ma ei olnud kunagi ühtegi digiallkirja andnud. PPA-s küsisin, kas neil mingit brošüüri on, et ma teada saaksin, mida edasi teha?”

Ta kirjeldab, et rohkelt oli selliseid väikeseid küsimusi, mida keegi kusagil ei ütle, aga küsida justkui samuti ei saa, sest neid asju peaks ju teadma, eriti kui sa keelt räägid ladusalt. Kuigi tänaseks on ta enda arvates juba piisavalt sisse sulandunud, siis on see sellegipoolest jätkuvalt ka protsess. „Ma lähenesin Eestisse tagasi tulemisele nagu see on järjekordsesse välisriiki kolimisele, kuid mul kulus kaks aastat enne, kui ma tegin endale Selveri kliendikaardi, sest mulle ei meeldi end siduda asjadega. Natuke rohkem läks aega dekoratiivpadja ostmiseks, sest olles kogu elu elanud nii, et kõik peab ühte kohvrisse mahtuma, siis miks sa peaksid endale ostma midagi nii mõttetut? Selline mõttemaailm on aeglane muutuma, isegi kui ma olen kusagil geograafiliselt paikne,” võtab Sabina Eestisse kolimise kokku.