Reisiselli kogemus: olen käinud lugematutel välismaa reisidel, kuid kõige tugevama emotsiooni sain ikka kodumaalt

Maailma raputav koroonaviirus on reisisellidele väga rõhuv ja keeruline, sest on vastustustundetu reisida kaugematesse sihtkohtadesse. Terve suvi räägiti, et puhka Eestis, toeta kodumaiseid ettevõtteid ja tootjaid. Tihti tabasin end mõttelt, et see pole ju päris see — midagi raputavat ja elumuutvat ma siit ju ei leia.

Detsembri alguses kirjutas mulle üks hea tuttav, et kas vanglasse tahad minna? Olin natuke segaduses — et mis vanglasse, kas midagi on juhtunud? Tuttav aga oli käinud just Murru vangla ekskursioonil ning ta oli sellega väga rahule jäänud. Kiitis mulle seda ekskursiooni väga, mina aga olin päris skeptiline, kuna sellised ettekirjutatud ekskursiooniplaanid mulle ei meeldi. Lisaks on sel talvel Eestis päris külm ning lumes sumpamine pole ka minu teema. Aga see teema jäi hinge närima… Vangla külastamine on ju hoopis midagi muud kui mõni kommertsliku muuseumi külastus.