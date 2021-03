Kas see ongi uus reaalsus? Ligi pool ameeriklastest oleksid valmis reisimise nimel seksist loobuma

Pilt on illustreeriv Foto: Shutterstock

Ameerikas viidi läbi küsitlus, millistest maistest naudingutest ja hüvedest oleksid inimesed valmis ühe mõnusa reisi nimel loobuma. Tulemused olid pehmelt öeldes üllatavad — 38% küsitletutest on nii suures reisinäljas, et on nõus selle nimel terveks aastaks seksist loobuma.