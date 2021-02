Eestlane Prantsusmaal: esinemiskogemus Alpides oli nii võimas, mille sarnast teist maailmas ei ole

Prantsusmaalt lahkumine oli Johanna sõnul väga emotsionaalne, mis tõi kaasa tänaseks naljaka kogemuse, mida ta seni on pigem salajas hoidnud: „Ma ei tahtnud sealt üldse ära minna! Ma olin täiesti armunud sellesse kõigesse, kuid ma pidin Eestisse tagasi tulema. See kõik oli väga emotsionaalne ja ma olin jõudnud Frankfurdi lennujaama, kus ma kuulasin muusikat ja ma mäletan, kuidas mõtlesin, et tahaksin pigem Prantsusmaale tagasi lennata kui Eestisse tulla. Ma mõtlesin seda ilmselt nii tugevalt, et olin õiges väravas, aga kuidagi õnnestus mul lennult maha jääda.”

Johanna naerab, et praegu on see naljakas, aga tol hetkel oli see korralik šokk. Lennujaama infopunktist otsiti talle tagasilend, mis maksis 1100 eurot, kuid tal ei olnud sellist summat kusagilt võtta: „Õnneks mu õel on kogemusi heade reisidiilide leidmisega, nii et ta leidis mulle mõistliku hinnaga pileti koju.” Tüdruk jõudis koju päevase hilinemisega, aga lõpp hea, kõik hea.