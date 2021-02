Suure spaaettevõtte omanik: on oluline, et seekord sihitaks toetus õigetesse sektoritesse ning raha ei jagataks skeemitajatele

Kalle Kuusik usub, et valitsuse ettepanek Töötukassale palgatoetuse maksmiseks saab reaalsuseks. Ta peab oluliseks, et seekord sihitaks toetus õigetesse sektoritesse, mille teenused tõepoolest suleti ning raha ei jagataks skeemitajatele, kes liigutavad käivet kvartaalselt. "Möödunud kevadel oli näiteks toetuse saajate hulgas ka erinevaid tootmisettevõtteid, puidutöötlemis- ja mööblitööstusi. Samas on täna Äriregistri andmete põhjal näha, et osade toetuse saajate käive jäi 2020. aastal praktiliselt samaks või kasvas võrreldes 2019. aastaga," põhjendab Kuusik oma seisukohta.