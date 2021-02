Kauaoodatud positiivne uudis: SWISS alustab lende Tallinna ja Zürichi vahel

Tallinna lennujaama kommertsjuhi Eero Pärgmäe sõnul on tegemist kauaoodatud positiivse uudisega. „Meil on hea meel teatada, et vaatama keerulisele olukorrale lennunduses on meil võimalik avada ka uusi liine ning tervitada uusi lennufirmasid. Zürich on seni olnud kasutamata potentsiaal - eestlaste huvi Šveitsi lendamise vastu on olnud suur, kuid võimalusi selleks seni nappinud. Samuti on ka šveitslased üles näidanud suurt huvi tulla Eestit avastama,” rääkis Pärgmäe.