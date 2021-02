Järgmisel aastal antakse välja rekordarv tasuta rongipääsmeid, mis lubavad noortel reisida üle Euroopa

Programm sai alguse aastal 2018. Viiruse tõttu jäi aga paljudel, kes said eelmisel aastal 18-aastaseks, pääsmed kasutamata või üldse välja andmata. Seetõttu lisatakse 2020. aasta eelarve 2021. aastaks, mis omakorda võimaldab 2022. aastal kaks korda enamal noortel rongiga Euroopat avastada.

"Kavandame megavooru 60 000 rongipassist, mis käivitatakse tõenäoliselt tänavu oktoobris," ütles ELi noorsoovolinik Mariya Gabriel. "Meil on nii taotlejaid, kes said möödunud aastal 18, kui ka neid, kes said seda tänavu."