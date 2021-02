Humanitaarabi andmine viiruse valguses: Eestile tuli abipalveid nii arenenud kui ka arenguriikidest

„Vastavalt ÜRO humanitaarvajaduste kaardistusele vajavad hetkel maailmas humanitaarabi 235 miljonit inimest. See on üks inimene kolmekümne kolmest,” ütles Janson ja lisas, et suurimad kriisipiirkonnad on hetkel Jeemen, Süüria ja Etioopia. „Aga need numbrid tõusidki eelmisel aastal, ka koroonaviirusest tulenevalt. Vajadus humanitaarabi järele pole kuhugi kadunud. Meie panus on kui veetilk vannis, aga iga euro on tegelikult vajalik selleks, et kriise leevendada, elusid päästa ja inimväärikust hoida. Lähtume oma tegevuses ju sellest, mida me ootaks, kui me ise oleksime samas olukorras.”

Ka Kadi Metsandi nõustus, et vajadused humanitaarabi järele on tohutult kasvanud. „Paljudes arenenud riikides oli keeruline seletada, et miks me peame endiselt aitama riike, mis on meist halvemas olukorras, kui ka oma riigis on inimesed suremas. Õnneks on kõik riigid, kes on senini andund abi, seda ka oma sihtriikides jätkanud,” ütles Metsandi. „Abipalveid tuli meile nii arenenud kui ka arenguriikidest, välisministeerium oli kui üks suur kriisitaap. Vaatsime siis, kuidas läbi digi- ja erasektori lahenduste saaksime aidata. Ühelt poolt on mitmel Eesti MTÜl sihtriikides kohalikud partnerid olemas, keda erasektoril pole, aga neil on omakorda innvovatiivsed lahendused. Koos saame aidata paremini ja just digi kaudu saime aidata ilma ise kohale lendamata. Kriis annab uue mõtlemise ja uut moodi projektide rakendamise võimaluse.”