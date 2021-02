Hea idee iseseisvuspäeva tähistamiseks: Eesti loodus ja hiied on jätkuvalt kõigile avatud

Kus oleks parem tähistada Eesti Vabariigi aastapäeva, kui esivanemate pühapaikades. Tänavu, kus avalikud aastapäevasündmused jäävad ära, on eriti oluline, et muudame selle päeva ise pidulikuks ning ammutame juurtest jõudu. Eesti loodus ja hiied on jätkuvalt meile kõigile avatud.