Venemaa viisadele saab tänasest taotleda kompensatsiooni

Toetus võimaldab hüvitada Venemaa viisa taotlemise kulud, kui reisimine on vajalik piiriäärsetel aladel elavate sugulaste või nende matmispaikade külastamiseks. „Ehkki piiriülene liikumine on täna takistatud, toimub viisade kompenseerimine siiski," selgitas Rahandusministeeriumi regionaalpoliitika talituse juhtaja Kaire Luht. „Eeldatavalt laekub taotlusi tavapärasemast väiksemas mahus, ent seejuures on inimestel võimalik saada toetust ka juba varem välja antud mitmeaastaste viisade jaoks."