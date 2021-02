Uut liiki kuritegu. Turistid arreteeriti Hawaiil eriti totral põhjusel

Turistid saadeti tagasi koju, kui neil ei olnud ette näidata negatiivset COVID-19 testi tulemust ning nad soovisid lennujaama töötajale maksta kokku 3000 dollarit, et nad saaksid hakkama ilma karantiini jäämata.

„Esimene naistest ütles väidetavalt lennujaama töötajale, et ta maksab 2000 dollarit, kui ta ei pea karantiini minema. Teine ütles samale töötajale, et paneb omalt poolt mängu veel 1000 dollarit, et mõlemad minema saaks," ütleb ametlik teadaanne.