ERISAADE | Spaaliidu juht: eile ja viimasel ajal üldse on liidus palju hakatud rääkima, mis saab töötajatest

"Tehtud otsus kummastab. Tuleb välja, et spaavaldkond on ebaoluline majandusharu. Inimestele jääb mulje, et seal on lust ja lillepidu. Et see ei ole tõsiseltvõetav. Seal on sadu töökohti, mida on vaja hoida. Kurb, et see on jäetud halliks alaks, mis ei ole tähtis kellelegi," räägib Toffer podcastis. Ta lisab, et 200-aastase spaa-ajaloo jooksul on see üks kurvemaid aegu.

Tofferi sõnul kogunevad nad liidus kriisi ajal igal nädalal, et olukorda arutada.

"Kurb on see, et lootus ja optimism on raugenud juba pikka aega tagasi. On tunne, et me ei ole tähtsad. Me oleme töötanud 50% piirangutes terve kriisi aja. Kokku on osade maakondade spaad olnud suletud 137 päeva, teistel puhkudel 100 päeva. Üle kolme kuu. Kui paljud ettevõtted suudaks kolm kuud kinni olla ja tulla pärast sirge seljaga sellest välja?" küsib ta.

Praegu on spaa-pidajate peamine küsimus - mis saab töötajatest? Seda arutati nii eile, kui piirangute teade tuli, kui viimastel kuudel aina enam. Töölepingu seadusest tulevad võimalused - vähendada palka ning viia töötajad madalamale koormusele - kasutati ära eelmisel kevadel, eriolukorra ajal. Seadus ei võimalda vastu tulla, et teha järeleandmisi.

"Spaad on koondanud suhteliselt vähem inimesi kui turism keskmiselt. Siin töötavad väljaõppinud inimesed. Näiteks ravispaades on palju meditsiinilist personali. Raske on neid koondada, sest ei ole võtta tagasi samaväärset. Soome ja rootsi keele õppesse on palju panustatud. Uuringute järgi peaks turismi kiiresti taastuma. Ei ole võimalik neid võtta ja uuesti koolitada. See, mis saab töötajatega on kõige suurem murekoht. Rasva või varu, mille arvelt ettevõtjad ise selle katta saaks, ei ole enam ammu ühelgi alles," räägib ta.

Aire Tofferi teada on kõikides meie lähiriikides palju paremad toetusmeetmed. Leedus juba suvel, kui ei olnud nii hull seis, kui neil praegu on. "Nii kehva toetust turismisektorile ei ole üheski naaberriigis," kinnitab ta.