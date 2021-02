Spaaettevõtte omanik uutest piirangutest: see on nagu mahalaskmine, kolmandat korda järjest ei tundu enam nii valus

Tunnistame, et järjekordne spaade sulgemisotsus taas vaid paar päeva enne koolivaheaja algust on meie jaoks ootamatu. Kuid see on nagu mahalaskmine, kolmandat korda järjest ei tundu enam nii valus.

Kahjuks kordub sama stsenaarium, nagu enne detsembri koolivaheaega, kuid nüüd jäeti meile vaid 3 päeva sulgemiseks, broneeringute tühistamiseks ja klientidele tagasimaksete tegemiseks. Kõige murettekitavam on valitsuse puudulik kommunikatsioon ja meedias lubaduste andmine seoses toetustega töötajatele.

Detsembri alguses (10.12.2020), kui valitsus otsustas sulgeda Ida-Virumaa spaad ja restoranid, lubati ka konkreetselt Ida-Virumaale eraldi meede palgatoetuse näol. See lubadus täideti ning tänu sellele suutsime hoiduda suurematest koondamistest Narva-Jõesuu Meresuu SPA hotellis.

Kui vahetult enne jõuluvaheaja algust otsustati sulgeda ka Tallinna ning Harjumaa spaad, ujulad, veekeskused, spordiklubid ning toitlustuskohad ning pikendada piiranguid Ida-Virumaal, lubas valitsus uusi toetusi, tingimusel, et töötajaid ei koondata. Avaldused toetuse saamiseks pidid ettevõtted esitama hiljemalt 01.02. Tänaseks on selge, et see jäi vaid meedia kaudu välja öeldud kahepalgeliseks lubaduseks, põhjendusega, et meie ettevõte sai juba detsembris toetust, mis arvestati Meresuu SPA tööjõumaksude järgi. Selgus, et kuna SPA Tours OÜ sai juba Ida-Virumaa meetmest toetust, siis uus lubatud meede meile enam ei laiene. Kuigi oleme suur tööandja rohkem kui 350 töötajaga Viimsis, Kuressaares ja Ida-Virumaal.

Mis puudutab spaade sulgemise otsust, siis sarnaselt kinode ja teatrite ning söögikohtadega oleks ju olnud võimalik ka spaade lahtiolekut teatud tingimustel kaaluda. Näiteks vähendada veelgi lubatud täituvust või lubada spaadesse ja saunadesse vaid hotellis majutuvaid kliente hajutatult, konkreetsel ajal päevas, ette registreerimisega jne. Kõige suurem küsimus on meie jaoks see, et mis saab alates 8.03.2021 ning mille järgi sellekohane otsus tehakse.