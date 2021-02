Käesoleva nädala jooksul korraldab airBaltic lennuühendust Tallinnast viie sihtkoha vahel

airBalticu juhatuse esimehe Martin Gaussi sõnul on Baltikumi hea lennuühenduse hoidmine nende üks peamisi prioriteete: “Paljude inimeste jaoks, kes vajavad reisimist, on aviatsioon endiselt kõige turvalisem moodus selle teostamiseks. Meie pühendumus Balti riikide huvidele väljendub selles, et me jääme teostama peamiseid lende ka olukorras, kus nõudlus nende vastu on võrdlemisi madal,” ütleb Gauss.