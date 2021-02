ÄPARDUNUD REISILOOD | Ranger rajab meile läbi rahvamassi teed — lükkab inimesi automaadiga eest ära ja häälitseb ärritunud kaameliga sarnaselt

Ma olen lugenud läbi suure hulga Rene reisikirju ja need on väga lõbusad. Aga reisida ma temaga koos küll ei tahaks! Sest temaga juhtub alati nii jubedaid asju, et Kristuse kannatused on nende kõrval morsipidu. Aga jah, lugeda on neist äpardustest tore ja teise inimese hädade üle naerda.

Kuidas ma organiseerisin rahvakogunemise

Ükskord leidsin ennast jälle kärarikkast Karachist. Oli keskpäev, kuumakraade üle kolmekümne, päikese oli neelanud suur ja tume pilv. Minu võõrustaja Aamish oli küll öelnud, et ta on minu pärast natuke mures ja et ma omapead ei jalutaks — tema viib ise mind pigem nagu suurt saksa igale poole oma valge Mazdaga, ükskõik kuhu ma ka ei sooviks minna. Aga Aamish käis päeval maksukohuslase kombel tööl ja terve päeva hotellis istuda ning internetist kassipilte vaadata ma ei suutnud. Lisaks ei hakka ükski hea lugu kunagi nii: “Olin vastutustundlik, järgisin punktipealt juhtnööre ning tegin kõik õigesti.” Ehk siis — ma pistsin hotellist putku, läksin kõndima.

Tuleb tunnistada, et Aamishi murel oli mõneti alust. Karachi ei ole just kõige ohutum koht omapead ringi traavimiseks, aga kindlasti mitte ka kõige ohtlikum. Mina ei soovita ega keela kellelegi siinkohal midagi, aga poetan mokaotsast, et kui kogu aeg karta ja muretseda, siis jääb enamus elust elamata. Meie ilusa Eestimaa peal võib baarides vastu nina saada selle eest, et sa ei ole “oma”. See on kurb tõsiasi. Kas sellepärast nõuaksin ma oma väliskülalistelt, et nad Eestit külastades maakohtadesse ei läheks? Ei. Jääb lihtsalt loota, et nad seal mõne tühja peaga jõmmi otsa ei satu; loota parimat ning lasta külalistel täiel rinnal Eestit nautida. Jäin muuseas hiljuti elutoas arvuti taha magama, vajusin toolilt vastu kappi nii, et vigastasin vist ribi — nädal aega ei julgenud isegi aevastada! Loo moraal: igal pool võib juhtuda. (Moraal 2: maga voodis, mitte arvuti taga.)