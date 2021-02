Naudi talverõõme ohutult: kuidas kaitsta ennast ja oma lapsi käreda külma eest?

Proviisor selgitab, et kui tundub, et lapse nahk on siiski juba külmast kahjustada saanud, näiteks kare, valulik ja kohati ka lõhenenud, tasub võtta kasutusele nahka taastav kreem. “Apteegist on võimalik saada nii naha niiskustasakaalu taastavaid kreeme kui ka dekspanthenoli sisaldavaid kreeme ja salve, mis toidavad ja rahustavad ärritunud nahka.”