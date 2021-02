Eiffeli torni peale kulutatakse 50 miljonit eurot: kas oskad arvata, mis muutub?

Pariisis Marsi väljakul asuv Eiffeli torn meelitab igal aastal linna külastama üle seitsme miljoni inimese. Selleks, et ehitis jätkuvalt esinduslik välja näeks, on ette võetud suuremahulised renoveerimistööd, mille käigus värvitakse torn heledamaks, omandades kergelt kuldse varjundi. Praegune pruunikas toon on püsinud aastast 1968, kokku on Eiffelit värvitud aga lausa 19 korda.