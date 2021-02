Läti lennufirma juht: ootame, et reisimine suveks taastuks, airBalticul on valmidus pakkuda üle 70 erineva sihtkoha

Baltikumis valitseb endiselt hirm, et lennundus toetab viiruse levikut samal ajal kui paljud uuringud räägivad sellest, et tegelikult ühe riigi sees toimuv viiruselevik ei ole korrelatsioonis riiki jõudvate inimestega. Juba oktoobris 2020 innustas Euroopa Komisjon taastama inimeste vaba liikumist. Lennundus on aga saanud uue reaalsusega päris hästi kohaneda ja lendamine on täna kindlasti üks turvalisemaid transpordivõimalusi.

Praegu, kui oleme uue aasta alguses ja ees on veel mitu keerulisemat kuud, näeme, et mõned Euroopa lennufirmad on pöördumas oma valitsuste poole täiendava riigiabi saamiseks. Tänases olukorras on see vältimatu. Kuid me loodame, et juba saabuval suvel tänu vaktsiinide laiemale kättesaadavusele muutub lendamine vabamaks ja täna kehtivad piirangud kaotatakse. Samas mõned viimati juurutatud uuendustest jäävad kindlasti alles. Lennunduse rutiin on oluliselt muutunud ja see mõju kehtib kindlasti veel silmnähtava tuleviku ulatuses, seega ka piirangute kaotamisega ei pöördu valdkond tagasi sellele tasemele, millega me olime harjunud enne pandeemiat. Kuid ikkagi, lendamine saab varsti taas olema võimalik ja turvaline.