AirBaltic: kaotame praegu 3,5 miljonit eurot nädalas

AirBalticu omanik Läti riik suurendas möödunud kevadel omakapitali määra 250 miljoni euro võrra pärast seda, kui Euroopa Liit kiitis heaks koroona abimeetmed. Ent see abi on olnud AirBalticu jaoks vältimatu. "Selle raha abil ei saanud me üksnes 62 päeva maas seista, vaid saame hakkama ka praegu ja sel aastal," kommenteeris Martin Gauss, viitega kevadisele olukorrale, kui lennud olid kaheks kuuks täielikult peatatud.

"Me kaotame praegu umbes 3,5 miljonit eurot nädalas. Põhjus on selles, et me siiani ei saa tagasi teenida oma püsikulusid. Oma lennuplaanist saame kinni pidada vaid juhul, kui vähemalt osaliseltki neid püsikulusid katta suudame. Praeguseks on see kestnud juba mõnda aega. Isegi kui me üldse ei lendaks, oleksid meil püsikulud ikka, ja see määrabki ära AirBalticu ülalpidamise kulukuse," ütles Gauss.