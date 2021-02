ÄPARDUNUD REISILOOD | "Tal tarvitses vaid mantel naisele selga panna ja naine oli sellest juba rase!"

Ma olen lugenud läbi suure hulga Rene reisikirju ja need on väga lõbusad. Aga reisida ma temaga koos küll ei tahaks! Sest temaga juhtub alati nii jubedaid asju, et Kristuse kannatused on nende kõrval morsipidu. Aga jah, lugeda on neist äpardustest tore ja teise inimese hädade üle naerda. Andrus Kivirähk, kirjanik

Vastik seiklus



Istanbul, Türgi, aprill 2015



Esimesest päevast Istanbulis jäid mulle enim meelde suurearvulised traksis koertekambad (nii hiiglaslikud kui väikesed, nii karmikarvalised kui lokkis kasukatega krantsid — kõik koos töötamas, ehk siis süüa nõutamas) ning üks mees, kellega tekkis probleem.

Mees oli seda tüüpi, keda lühinägelik pruunkaru viiekümne meetri pealt ekslikult oma liigikaaslaseks oleks pidanud: jässakas päss, kes rääkis madalal toonil jörisedes.

“Mida te teha soovite?” küsis see mees oma reisibüroos laua taga küürutades ning mina ja mu naine kostsime, et kuna oleme siin linnas ainult kaks päeva, siis tahaksime me kiiresti võimalikult palju näha ja mees müüs meile järgmiseks päevaks laevapiletid, mis andsid meile õiguse kolm tundi Istanbuli läbival veeteel loksuda ja suu ammuli ringi vahtida. Pileti vormistamise käigus panin tähele, et tal olid mustad küünealused.

Seejärel küsis mees, kas me teed soovime ja teatas, et ta on kurd ja kui hakata järele mõtlema, siis teed tal vist ikka ei ole, küll aga on tal laua all juhuslikult pudel rakit — populaarset Türgi aniisialkoholi.

“Rakit, vaata kus!” hakkasid minul silmad kohe särama. Justyna arvas ettevaatlikult, et selles on midagi kahtlast, kuid ka koomilist — hakata kell kaks päeval reisifirma töötajaga jooma (viimane keeras kontori ukse lukku ja kallas väikesed teeklaasid napsu täis), selle asemel, et jalutada Istanbulis nagu kultuurne inimene, nautides ajaloo hõngu ning arhitektuuri.

Mind paelusid nüüd jõuliselt meie ootamatu võõrustaja jutud nii temast endast kui tema omariikluseta rahvast. See oli minu jaoks põnev maailm. Mees — laske või maha, ma ei mäleta enam ta nime —, pajatas mõminal oma kodukohast, väikesest traditsioonilisest külast ida-Türgi avarustes.

Kurdid on Türgis suurim vähemusrahvuste grupp, nad moodustavad umbes kakskümmend protsenti Türgi rahvastikust. Üsnagi sõjakas ning tugev rahvas — suures osas tänu kurdidele saime me näiteks Daeshi pilbasteks löödud.