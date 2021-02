Minister Andres Sutt osales kohtumisel turismiettevõtete esindajatega, et koos leida lahendused sektori päästmiseks

Minister Sutt selgitas, et konkreetseid otsuseid turismisektori toetamisel veel tehtud ei ole. Ülevaatamisele lähevad nii Euroopa Liidu välisvahendite kasutamine kui kriisiabi. Kohtumisel ka rõhutati, et sektorile suunatud tugi peab olema tulevikku vaatav. „Praegune kriis annab võimaluse muuta turismitööstus tugevamaks ja nutikamaks, et ettevõtted oleksid vastupidavamad ja säiliksid töökohad," ütles Sutt.

Minister rääkis, et kohtumisel vaadati üle aktuaalsed teemad ja probleemid ka tuleviku perspektiivist. Nimelt püüti mõista, kuidas näeb sektor oma olukorda pärast kriisi ning kus täpsemalt nad vajaksid riigi tuge ja järelaitamist tavapärase elu taastumisel.

„Me teame, et kriisieelne olukord maailmas ei taastu, mistõttu peavad ka sektori toetamise põhimõtted möödunud aasta kevadest erinema," ütles Sutt. „Olen sektoriga ühte meelt, et peame liikuma uuenduslike lahenduste suunas, kus on suurem roll tootearendusel ja uutel ärimudelitel. Vaid nii oleme rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised," lisas Sutt.

Minister kommenteeris, et turismiettevõtluse puhul on oluline ka see, et riik suudaks alles hoida seda ökosüsteemi, mis on loodud. „Kui maailm taas avaneb, peab sektoril olemas olema võrgustik, kompetents ja inimesed, et oleks võimalik pärast kriisi edasi liikuda," arutles Sutt.

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juhatuse esimees Ain Käpp ütles, et turism on riigi identiteeti peegeldav tööstusharu ja võiks olla meie rahvuslik uhkus. „Meie soov on ühiselt panustada, et sektor suudaks ekspordis jällegi kaks miljardit eurot riiki tuua ja anda oma oluline osa Eesti majanduse hüvanguks. Selleks ongi praeguses kriisi olukorras oluline ettevõtteid ja inimesi toetada, et säiliks võimekus turismil taastuda," on juhatuse esimees kindel.

Ühtlasi lepiti kokku, et minister Sutt ja MKMi esindajad hakkavad sektori erialaliitude ja organisatsioonidega kohtuma regulaarselt, et aktuaalsed teemad üheskoos läbi arutada.

Kohtumisel osalesid Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu, Eesti Turismifirmade Liidu, Eesti Konverentsibüroo, Eesti Spaaliidu, MTÜ Eesti Maaturismi, Tallinna Lennujaama, EAS-i Turismiarenduskeskuse ja MKMi esindajad.