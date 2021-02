Reisiideed tulevikuks: riigid, mille rahvusvaluuta on möödunud aastaga euroga võrreldes enim nõrgenenud

Riigi üldist edukust ja kaudselt ka hinnataseme muutust peegeldavad päris hästi valuutakursi trendid. Riik, mille raha järsult või kestvalt väärtust kaotab, peidab tihti majanduslikke väljakutseid ja elatustaseme nõrkust või tagasiminekut. Nõrgem valuuta ja madalam hinna- ning elatustase käivad päris tihti käsikäes. Samas mõõdukamad hinnad ei peegelda ju kunagi seda, et saadav reisielamus sellest kannataks. Pigem kipub olema vastupidi, kui otsida teravat elamust. Seega on ka reisisellile täiendavaks abiks, kui visata pilk sellele, mida on teinud valuutakurss ja mis seda on põhjustanud.