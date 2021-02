Suusareisile koroonatingimustes: millised reeglid kehtivad Alpi piirkonna riikides?

Praeguse seisuga on kuni 7. veebruarini suusakuurortitesse minek ja seal suusatamine lubatud. Siiski tuleb arvestada asjaoluga, et restoranid, hotellid, meelelahutusasutused ja kultuurirajatised on suletud. Sestap pole turistidel võimalik kuni veebruari lõpuni majutust leida, sest ka eramajutus turismi eesmärgil on keelatud.

Kõik Lõuna-Tiroli suusakeskused on suletud, kuid plaanitakse taasavada kogu Itaalias 15. veebruaril. Itaalia valitsus astus aga just tagasi, mistõttu võivad reeglid väga lühikese etteteatamisajaga muutuda. Riiki sisenemiseks tuleb registreeruda kohalikus terviseametis, kus läheb vaja negatiivset testi, mis on antud vähem kui 48 tundi tagasi, vastasel juhul kehtib 14-päevane karantiinikohustus.

Teoreetiliselt on võimalik matkata või teha muid tegevusi väljaspool suusaradasid, kuna turistidel on lubatud sinna siseneda. Taoline alternatiiv on aga tohutult populaarne, sest mägimajakesed on avatud ja see on viinud selleni, et matkavarustust ei pruugi kohapealt leidagi. Alates pühapäevast (31.1.2021) on Lõuna-Tiroli söögikohad kaheks nädalaks suletud.