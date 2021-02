Eestis avatakse järgmisel aastal Baltimaade esimene Novoteli korter-hotell

„Kuna reisijate soovid on aja jooksul muutunud, pakub Novotel Living turistidele paindlikku pikaajalist peatumisvõimalust. Järjest enam soovitakse viibida majutuskohas pikemalt, kuid samas soovitakse, et sellega kaasneks hotellimugavused, külalislahkus, suhtlusvõimalused ja kohaliku elu tunnetus. Lahendus korter-hotelli näol on kogu maailmas kiirelt levima hakanud ja saanud teiste majutusvõimaluste kõrval populaarseks. Uudset kontseptsiooni kasutame praegu näiteks Belgias ja Rumeenias ning tänu partnerlusele Estmak Capitaliga siseneme peagi Eesti turule. Pakume turistidele midagi, mida nad on oodanud, ja ma usun, et see võetakse kenasti vastu," ütles Accor grupi Ida-Euroopa arendusjuht Katarzyna Sławińska.