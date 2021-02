Nõuanded: kuidas praegustes keerulistes tingimustes valida oma kauaoodatud reisile reisikorraldaja?

1. Kontrolli Äriregistris, kas reisipakkuja on registreeritud Eestis.

2. Uuri ettevõtte tausta ja ajalugu — kui tegemist on täiesti uue reisiettevõtjaga, mis ei ole Eesti turul tegutsenud vähemalt 3 aastat, siis pigem eelista kogenumat ja tuntumat tegijat, mis on jäänud ellu ka kõige keerulisemal ajal.

3. Tutvu reisiettevõtjate kohta esitatud andmetega majandustegevuse registris ja täpsusta, kas reisiettevõtjal on olemas piisav tagatis. Tagatise olemasolu ja piisavus on oluline, et vajaduse korral oleks võimalik kõik reisijad reisi lähtekohta tagasi tuua ning ühtlasi tagastada kõigile tarbijatele nende poolt tasutud reisitasud. Olukorras, kus reisiettevõtja tagatis on ebapiisav või puudub sootuks, on seadusega ette nähtud reisijate õiguste ja huvide kaitse tagamata.

4. Veendu, et reisiettevõtja koduleht on eesti keeles ja seal on olemas ajakohane informatsioon reiside kohta.

5. Veendu, et reisipakkuja telefoninumbrid ja e-maili aadressid toimivad ja et vajadusel saad nendega ühendust võtta. Samuti kontrolli, kas reisipakkujal on olemas Eestis kontor ja aadress, kuhu saad vajadusel kohale tulla.

Nõuanded, kuidas valida reisikorraldajat, aitas kokku panna TEZ Tour.