Mitmed omal käel Tansaaniasse reisinud eestlased on puuduliku ettevalmistuse tõttu hätta jäänud

Janika Vaikjärve sõnul on viimasel paaril nädalal sattunud Tansaaniasse reisides hätta mitu reisiseltskonda, kes on organiseerinud oma reisi Tansaaniasse või selle koosseisu kuuluvale Sansibari saarele ise.

"Tansaania ja Sansibar on turistidele avatud ning saanud sel talvel enneolematult populaarseks kogu Euroopa turistide seas. Sinna jõudmine võib aga osutuda keerukamaks kui alguses tundub. Ka eestlasi on sel talvel jõudnud Tansaaniasse tavapärasest rohkem, kuid nende informeeritus ja ettevalmistus on olnud ebapiisav, mis tuleneb suuresti sellest, et reisi planeerimisse pole kaasatud spetsialiste," rääkis Vaikjärv.