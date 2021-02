Hiina turismihiiu võimalik pankrot võib seada Euroopa turismisektori üle jõu käiva surve alla

Muidugi, kui sa turismis panustad ainult ühele partnerile, on su äririskid ka suuremad. Näiteks HNA Groupi pankrot tähendaks seda, et sajad Saksamaa turismifirmad peaks asuma Hiinas uusi partnereid otsima.

Nii selle sektori kiire kasv kui ka kokkukukkumine on tulnud turismiettevõtetele suure jahmatusena. Hiina turismigruppide külastused said Lapimaal alguse 2016. aastal kui Alitripi vahendusel külastus juba 50 000 Hiina turisti külastas ainuüksi Rovaniemit .

Raskused, mis on nüüd Hiina turismihiidu tabanud, annavad teatava ettekujutuse sellest, kui suureks on tegelikult kasvanud see sektor, mis vastutab hiinlaste Euroop puhkusereiside korraldamise eest.

Seni on HNA Group keskendunud valdavalt reiside korraldamisele Kesk-Euroopasse. Näiteks Soome turismiettevõtete partneriks on seni hoopis olnud tema konkurent Alitrip – uue nimega Fliggy –, mille omanikuks on Hiina e-kaubanduse hiid Alibaba .

Suutmatus oma võlgu ära klaarida võib viia ühe suurima pankrotini maailma lennundus- ja turismisektoris, vahendab Yle . Tegu on Hiina turismihiiuga, kes annab tööd üle 400 000 inimesele, kellele kuulub 14 lennufirmat, 16 lennujaama ja kelle kaudu on seni reisinud 120 miljonit reisijat Euroopa ja Aasia vahel aastas.

Selge on aga see, et kui koroonapandeemia saadakse üleilmselt kontrolli alla ja reisimine muutub taas turvaliseks, on Hiinast Euroopasse reisida soovijaid rohkem kui Euroopa turismifirmad jõuavad ära teenindada. Vahetult enne koroonapandeemia puhkemist lennutasid ainuüksi HNA Groupi lennufirmad Euroopasse kuni 120 miljonit turisti aastas.

Soome turismiarenduskeskuse Visit Finland rahvusvaheliste operatsioonide juhi Teemu Ahola sõnul on väga vähesed hiinlased seni saanud võimaluse Euroopas puhkamas käia. Kui esimese reisi Euroopasse võtavad nad mõne reisikorraldaja abil ette, siis just noorem põlvkond eelistab juba omal käel reisimist.

Seega ühel või teisel moel vajavad miljonid hiinlased uut reisifirmat, kelle abil Euroopasse puhkama tulla. See loob võimaluse just väiksematele reisikorraldajatele, kes on keskendunud individuaalreiside korraldamisele. Soomes on sellist liiki reisipaketid juba olemas näiteks Lapimaa ja Saimaa piirkondadesse. Küll aga oodatakse nende pakkumisel veel viirusolukorra leebumist.

Uue reisitrendi kasvule viitab ka veebireisibüroode populaarsuse kasv. Paljudele eurooplastelegi tuttava Skyscanneri otsingumootori omanikfirma on Trip.com, mis on üks Hiina suurimaid veebireisibüroosid. Selle konkurendiks on Fliggy, kes kuulub Alibaba gruppi.

Mis juhtub Hiina turismihiiule kuuluvate lennujaamadega?

Viimastel aastatel on HNA Group omandanud osaluse 16 lennujaamas. Näiteks kuulub Hiina turismigruppi ka HNA Airport Group GmbH, kellel on 82,5% osalus Frankfurti lähedal asuvas Hahni lennujaamas. Ülejäänud osa lennujaamast kuulub Hesseni liidumaale.

Siiski ei ole praegu veel päris täpselt teada, mis mõju võiks HNA Groupi pankrot omada ettevõtte omandusse kuuluvatele lennujaamadele ja mismoodi mõjutada nende edasist tegevust.