Kogemus noortevahetustel välisriikides: ei ole nii, et ainult Eestis on iga teine päev halb ilm — sama on ka mujal

Esimene õpilasvahetus viis Laura Itaaliasse, kuigi projekti täpset sisu ta enam ei mäleta, siis eredalt on meeles rahvusvaheline seltskond. „Ma arvan, et reisiseltskond on see, mis iga projekti omamoodi erinevaks teeb,” selgitab Laura.

Gruusia koolitus on Laura jaoks kõige meeldejäävam: „See oli esimene koolitus, kus mul ei olnud grupijuhti. Lisaks augustikuine Thbilisi, kus oli väga palav, nii et enne koolituskohta minemist suutsimegi vaid olla konditsioneeriga hotellis. Õhtuti seiklesime aga linnas ja kuna mul endal noorsootöötajana kogemus puudus, oli mul võimalus kuulata teiste osalejate põnevaid lugusid.”

Noortevahetused on andnud talle võimaluse kogeda erinevaid kultuure nii vahetusperedes elades kui ka hostelites või hotellides ööbides. „Ma leian, et igas projektis on võimalik midagi õppida,” leiab Laura noortevahetuste kohta. Ta on osalenud nii erinevate teemadega vahetustes, et ilmselt ei ole valdkonda, milles Laura ei oskaks kaasa rääkida.