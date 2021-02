Tallinnasse jõuab maailma suurim purjeõpperegatt, millest saavad osa võtta ka purjevõhikud

Rallmanni sõnul korraldatakse The Tall Ships Races regatte selleks, et tänapäeva noored saaksid võimaluse purjetada. "Esimene regatt korraldati 65 aastat tagasi ja juba seal oli tingimus, et pooled meeskonnaliikmed peavad olema vanuses 15-25. Sellest ajast saati on palju vett merre voolanud ja regati eesmärgid lisaks võidusõitmisele samuti arenenud: oluliseks on muutunud meeskonnatöö kogemus, vabama sotsiaalse suhtlemise ja kuulumistunde andmine. Samuti hinnatakse regatil üha enam loodushoidu. Kui inimesel puudub kontakt merega, siis on tal ka raske oma käitumist mere suhtes hoolivamaks muuta - üldiselt hoolime ju enim asjadest, millega meil on isiklik kokkupuude," lisas Rallmann.

Võimalus regatil osalemiseks ja merel purjetamise kogemuseks on ka Eesti noortel. Tallinna linn on praeguseks välja andnud 165 toetust, ehk juba on 165 Eestimaa noort saanud võimaluse regatile purjetama minna. Hetkel saavad noored kandideerida veel Omaani Sultanaadi stipendiumile. Rallmann rõhutas, et noori ei valita selle pinnalt, kas neil on varasem purjetamise kogemus või mitte. "Oluline on, et noored tahaksid purjetada ja seega saavad stipendiume ka need, kes pole kunagi purjelaevaga merel käinud. See käimine ise on aga kõige vingem elamus, mida merelt saada võib. Ütlen seda oma kogemusest, kui 23-aastasena esimest korda The Tall Ships Races regatil osalesin."