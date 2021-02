Amsterdam plaanib keelata turistidele kanepi müümise

Selleks, et olukorda parandada, keskendutakse rohkem turistidele, kes soovivad kohaliku kultuuriga tutvuda. See tähendab muuhulgas muuseume, erinevaid etendusi, arhitektuuri, ajalugu ja kunsti. Teatakse, et tegelikult jääb kanepimaiate turistide varju palju selliseid turiste, kes tegelikult tahavadki linna kultuuriga tutvuda. Seega turistide puudust ei kardeta.

Isegi kui turistide arv natuke kahaneb, pole see ilmtingimata halb asi. Linn on koduks ligi 850 000 inimesele ja enne pandeemiat külastas linna üle 19 miljoni turisti aastas. Viimase kahe aasta jooksul on kasutusele võetud erinevaid meetmeid, et turiste linna peale võrdsemalt jagada. Nende seas näiteks see, et Airbnb ja muud sarnased majutusettevõtted on kolmes linnaosas keelatud. 2018. aasta teises pooles eemaldati “I Amsterdam” silt, mis oli üks turistide lemmikuid kohti piltide tegemiseks. Järgmise loogilise sammuna tundub kanepi müümise keelamine turistidele.