ÄPARDUNUD REISILOOD | „Vabandust, kas ma olen hulluks läinud?” esitan retoorilise küsimuse enda kõrval seisvatele reisijatele

Issand, kui palav on. Tunnen, kuidas isegi mu juuksed higistavad. Otsin silmadega sõiduplaani ja märkan seda seina peal kiiremini, kui oleksin arvanud. Vean ettevaatlikult näpuga järge. Kõik on arusaadav: rong peaks üsna varsti väljuma. Siin ei ole nüüd aega passida ja ringi vahtida, vaja tegudele asuda! Seisan kassaluugi juurde viiva järjekorra ära ning vaatan silma hamstrinäoga mehele.

Näitan ette oma passi, saan sõidupileti, jalutan perroonile ja uurin järgmise ametniku käest (kes kontrollib kõigepealt pikka aega tähelepanelikult ja umbusklikult mu piletit), millal täpselt rong väljub ja kummalt perroonilt see läheb. Ma näen siin kahte perrooni. Teisele perroonile saamiseks peab kasutama jalakäijate silda ning jaama kaugemal platvormil pole hetkel näha ühtegi inimest, esimene perroon on aga paksult rahvast täis.

„Ah soo! Te soovite Jaffnasse sõita?! See teeb 600 ruupiat. Miks te k o h e ei öelnud, et Jaffna?” pöördub kassiir pärast natukene ootamatust suunast saabunud sõimu ja infovoogu minu poole.

Teised kassiirid on kõik tegevuses oma klientidega, kuid eemal, kontori sügavuses tooli peal istub keegi ametnik, kes tõstab minu valjuhäälse küsimuse peale ärritunult nina oma tähtsana paistvalt paberitöölt ja karjub mind teenindavale bürokraadile paar lauset omas keeles, rõhutades lausete vahele Jaffna linna nime, samal ajal viibutades õhus oma nimetissõrme, just nagu oleks see pisikene sepavasar.

„Kas see on varjatud kaamera saade?!” pistan mina nüüd mõõdukalt vihaseks saades pea kassaluugist sisse.

„Turism, jaaaa,” venitab mees kassast ja istub kuuldava prantsatuse saatel oma toolile tagasi. „Turism on tore asi — good thing, very, very good thing,” jätkab ta mõtlikult. „Aga kuhu te siis lähete seda turismi tegema?”

Arutlen endamisi: kas rongijuht ei pannud lihtsalt tähele, et ta vagunid maha unustas, või on sellel manöövril mingi teadlik ja loogiline põhjus? Kannatan veel natukene aega teadmatuses ning pressin ennast siis üleloomulikku jõudu kokku võttes läbi inimmassi, lahtistest vaguniustest välja ja marsin järjekordselt jaamaülema jutule. Ta ohkab kuuldavalt, kui näeb mind tulemas.

Reisijaid on liiga palju. Võib-olla neli korda rohkem, kui siia vagunitesse teoreetiliselt mahtuma peaks. Kellelegi ei paista see pisiasi aga muret tegevat. Välja arvatud mulle, kuna ma olen nagu surnud silk surutud kahe paksema vanema proua vahele, kes vaidlevad teineteisega millegi üle ägedalt, mulle kordamööda oma sülge näkku piserdades.

Esitan mehele läbisegi konkreetsed küsimused ja praeguseks hetkeks mulle teadaolevad faktid: „Mis toimub? Vagunid on, aga rongi ei ole. Kas on lootust, et tuleb? Minul näiteks ei ole enam lootust! Kas ma saan täna Jaffnasse või mitte? Kas ei või jah?!”

„Kuhu te sõita soovite?” küsib jaamaülem ja mul on tunne, et ma tahaks ta rongi alla lükata, aga pole ju rongi, mille alla lükata! Jälle hakkab pihta see, et ei saada aru, kuhu ma sõita tahan. Miks küll?

„Jaffnasse! MA TAHAN JAFFNASSE SÕITA! Miks keegi sellest aru ei taha saada?!” kaotan jälle kannatuse. Olen näljane ja ootamisest väsinud. Võib-olla oleks pidanud vagunis pakutavat keedetud riisi ostma?

„Oh, siis olete te küll vale perrooni peal! Te peate hoopis teise perrooni peale minema. See rong läheb Colombosse!” ütleb mees kindla häälega ja ma löön talle mõttes sussiga pähe.

„Sittagi see kuskile Colombosse läheb, vedur sõitis ju minema!!!” porisen ja sean sammud silla poole, mis mind üle rööbaste juhatab.

„See oli imelik lugu jah,” ütleb raudteetööline pead kratsides mulle järele.

Teisel perroonil seisab ainult üks inimene, seesama turist, keda ennist rahva seas silmasin! Lähen ja teen temaga juttu ja küsin, kas me läheme ühes suunas, Jaffnasse. Mees on vanemas eas sakslane ja kinnitab, et temagi üritab sellesse müstilisse linna Jaffnasse pääseda.

Ta selgitab õhinal : „Kõigepealt ma ootasin tunde ja siis ma seisin seal vagunis kaua aega ja siis sõitis rong lihtsalt minema, aga inimesed jäid maha! Kujutad sa ette? Kas pole naljakas? Nii naljakas!” Naerab laginal.

Minu arust ei tee sakslased tihtipeale naljal ja traagikal vahet.

Mehe nimi on Klaus ja ta on viiekümne kaheksa aastane.

Järsku osutab Klaus näpuga — meie perroonile kuuluval rööpapaaril kihutab meie poole vedur ilma vaguniteta, ilmselt seesama, mis ennist plehku pani? Seisvates vagunites konutavad kümme tuhat inimest vaatavad seda vaatepilti samuti pealt, ninad vastu aknaklaasi surutud. Vedur möödub meist peatumata ja laseb lõbusalt vilet. Publiku silmist ei paista mitte mingisugust üllatust.

Lobiseme veel umbes viis minutit. Klaus jagab minuga küpsetatud banaane („Võta, võta julgelt, mis sa häbened, meie kaks valget siin Sri Lanka põhjaosas peame kokku hoidma ja teineteisega toitu jagama!”) ning meie rong saabub. Minul temaga toitu jagada ei ole, kingin talle ühe kaasas olnud raamatu, sest ta on tore ja inspireeriv mees. Mulle sümpatiseerivad inimesed, kes kõrgemas vanuses aastateks reisima suunduvad.

Oleme ainukesed inimesed, kes saabunud rongi peale lähevad. Meie tühjavõitu rongi võidukat jaamast lahkumist saadavad mahajääjate pilgud, mis ei näita välja ei kadedust ega frustratsiooni. Nad lihtsalt silmitsevad meie lahkumist oma vagunitest ja on ennast ilmselt vaikimisi häälestanud veel tundidepikkuseks ootamiseks.

