Jordaania vähendas reisipiiranguid. Põhjused, miks sinna kindlasti minna tasub

Tulles talvisest Eestist, võib esmalt ära kuluda ehk suplus Surnumeres. Surnumeri on oma olemuselt õigupoolest järv, mis asub maakera kõige madalamas punktis (425 meetrit alla merepinna). Järve veetase on aastatega langenud, kuid turstidele teeb selle atraktiivseks üle 30% soolasisaldus. See laseb suplejatel vees lausa istuda ja ajakirju sirvida ilma, et peaks kartma põhja vajumist. Lisaboonusena on sealne sool ja muda tervistava toimega — paras talvekaamose mahanühkimiseks.