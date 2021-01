VIDEO | Visit Estonia debüüt TikTokis on pannud kogu maailma koroonapiirangute keskel Kaera-Jaani uusversiooni vihtuma

„Eks me jälgime kogu aeg, kus on meie tulevased potentsiaalsed reisijad. Oleme hästi tugevalt oma auditooriumi kasvatanud nii Instagramis kui Facebookis – sotsiaalmeedias on meil kokku ligi pool miljonit jälgijat –, aga näha on, et TikTokis on tekkimas täiesti uus, noorte reisijate grupp,” rääkis EASi turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik, miks otsustas Visit Estonia eelmise aasta lõpus TikToki debüüdi ette võtta.

Tema sõnul on TikTokis ligi 800 miljonit kasutajat ning tegu on ühe enim, üle 2,5 miljardi korra alla laetud äpiga maailmas. „Näha on, et seal on ennekõike noored. Seejuures 40% TikToki kasutajatest on vanuses 16-24 ja nemad on selline sihtgrupp, kelle jaoks info ja inspiratsiooni saamine lähtub põhimõttest social first (sotsiaalne ennekõike – e.k). Ehk oma peamise info ja inspiratsiooni nad saavadki TikTokist,” kirjeldas Lepik.

Seetõttu tundus patt jätta Eesti turundamisel sellist rohkete võimalustega kanalit kasutatama. Koos reklaamiagentuuri Age Creative, muusik NOËPi ja JJ-Street Tantsukooliga loodi originaalmuusikal põhinev Kaera-Jaani uusversiooni #kaerajaaningu kampaania, mille põhisõnumiks sai: „Let’s dance the tough times away!” (tantsime läbi raskete aegade – e.k). Kevadel-suvel paika pandud kampaania, mille maksumuseks oli 16 000 eurot, käivitati vahetult enne jõule. Põhimõte on siis selles, et Kaera-Jaani uusversiooni tantsitaks äratuntavates kohtades üle Eesti.





Oma #kaerajaaningu videoga tuli välja näiteks ka Tartus asuva Eesti Rahva Muuseumi kollektiiv.