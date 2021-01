ÄPARDUNUD REISILOOD | Tundus, et kõige mõistlikum oleks ennast ilma aega raiskamata kuskilt mäest pea ees alla heita

Ma olen lugenud läbi suure hulga Rene reisikirju ja need on väga lõbusad. Aga reisida ma temaga koos küll ei tahaks! Sest temaga juhtub alati nii jubedaid asju, et Kristuse kannatused on nende kõrval morsipidu. Aga jah, lugeda on neist äpardustest tore ja teise inimese hädade üle naerda. Andrus Kivirähk, kirjanik

(Võib-olla) elu kõige hullem bussisõit



November 2015, Lõuna-Myanmar

Jälle kord oli talv ja keegi kirjutas kuskil reisiblogis, et Tai ja Myanmari vahel avati turistidele piiripunkt, mida masside poolt siiski veel ei kasutata. Tundmatu blogija lisas veel: piiri ületamise järel “peab valmis olema selleks, et kohtud Myanmari vähemusrahvuste sõjaväepatrullidega, kes võivad sind küll hirmutada, aga ohtlikud nad ei ole” ja mind haaras kohe tunne, et pean minema. Mulle meeldib saada hirmutatud niimoodi, et ohtlik ei ole! Lõbustuspark töötab ju ka samal põhimõttel.

Mõeldud-tehtud ja küllaltki varsti leidsin ennast Taist, võluva nimega linnast — Kanchanaburi, kus muuseas asub kuulus “sild üle Kwai jõe”. Sealt linnakesest saab Myanmari piiri äärde üheksakohalise mikrobussiga. See on ebamugav, umbes kuue tunni pikkune sõit, kiilutuna kahekümne kohaliku vahele, aga ära see matk sind ei tapa.

Seejärel jõuad piiripunkti, räägid seal natuke ametlikku juttu ja kui läheb nagu minul, siis kiikad korra ka automaadi torusse. Tai pool piiri oli kõik ilus ja lilleline, aga Myanmari piiril meeldis kambale noortele piirivalvuritele minu kulul nalja teha ning mind selle nalja käigus automaadiga togida — eks huumorisoon ole igal pool erinev! Edasi läheb sõit Dawei linna suunas mööda käänulisi punaseid liivateid koos eraauto ja juhiga, sest ühistransport sellel teelõigul ei liigu. Ka see teekond, mis on küllaltki pikk, ei tee liiga palju häda ja kuigi meie auto tundus olevat pärit aastast 1028, kannatab keskmine inimene sellegi sõidu ära.