Tänavune Tourest toimub traditsioonilise veebruari asemel maikuus ja kolib teise kohta

"Veel eelmise messi ajal ei osanud keegi ette näha, et tänavune ümmargust 30. sünnipäeva tähistav juubelimess on olulisem kui kunagi varem. Inimeste reisikihk ei ole kadunud, vaid aina kasvab, ent reisimise osas on veel palju ebakindlust," ütles Eesti Turismifirmade Liidu peasekretär Mariann Lugus.